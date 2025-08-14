Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler: "Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl''

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, “Vizyon 2035” toplantısında kulübün seçim süreci ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, mevcut yönetime sert eleştiriler yönelterek gençlerin kulüpte daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

“Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe’de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var” diyen Yıldırım, taraftara kulübe sahip çıkma çağrısında bulundu.

Geçmişe de atıfta bulunan Yıldırım, 1998 yılında başkanlığa nasıl geldiğini anlatarak, “98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek” ifadelerini kullandı.

SEÇİMİ KAYBEDECEĞİZ BELKİ ÖNEMLİ DEĞİL

Başarının zamanla geleceğini belirten Yıldırım, “Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz” dedi.

Yıldırım, kendi döneminde yönetimden birçok ismin öne çıktığını hatırlatarak, “Benim başkan olduğum dönemdeki yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin. Ben Fenerbahçe’ye sahip çıkmanızı bekliyorum” sözlerini kullandı.

DİVAN’DA REZİLLİĞİ GÖRDÜM

Divan Kurulu’nda yaşananları da eleştiren Yıldırım, “Geçen Divan’a gittim. Divan’da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği’ne olan borç ‘80 milyon’ diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!” diyerek şeffaflık çağrısı yaptı.

Konuşmasını taraftara hitap ederek bitiren Yıldırım, “Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar” dedi.

Kaynak: Nefes