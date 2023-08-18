Bizim Türkler Avrupa'da doludizgin! İşte play-off turundaki rakiplerimiz

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0'ın rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendi ve play-off'a kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off rakibi Norveç ekibi Molde oldu.

Temsilcimiz Norveç ekibi Molde'yi yendiği takdirde, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

GALATASARAY-MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ilk maçta Molde ile 23 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak. Maç 22.00'da başlayacak.

Rövanş karşılaşması 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Bu maçın da başlama saati 22.00.

Turun galibini Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyacak maçlar, Exxen'den naklen yayımlanacak.

MARTİN LİNNES, İSTANBUL'A GELİYOR

Molde'ye turu geçiren Galatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes oldu. Norveç'teki maçın uzatmalarında ağları havalandıran Linnes, takımına turu getirdi. Linnes, eski takımına bu kez rakip olacak.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde 3.ön eleme turunda Maribor'u eleyerek play-off'a yükseldi.Play-off'taki rakibi Hollanda temsilcisi Twente oldu.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ TWENTE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'u 3-0 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Tüm gözler şimdi grup etabına kalacak takımı belirleyecek maçların tarihinde. İşte, Fenerbahçe-Twente maçı hakkında bilgiler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanşında Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de İrfan Can Kahveci, 90+21'de Szymanski ve 90+23'te Dusan Tadic kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Hollanda ekibi Twente oldu.Eşleşmenin ilk karşılaşması 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos’ta oynanacak.

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turunda rakibi Neftçi Bakü'yü eleyerek play-off'a yükseldi.Play-off'taki rakibi Dinamo Kiev oldu.

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ile Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki mücadelesi devam edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi ve playoff turuna yükseldi. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi merak edilmeye başlandı.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı, 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın saat bilgileri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turunda Osijek'i eleyerek play-off'a yükseldi.Play-off'taki rakibi Belçika temsilcisi Genk oldu.

ADANA SPOR PLAY OFF'TA

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da 31'inci dakikada sahneye çıkan Yusuf Sarı takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.

Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti.Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Genk maçı 24/ 31 Ağustos tarihlerinde 2 maç üzerinden oynanacak.