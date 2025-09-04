Bursaspor’dan tarihi fark: Söğütspor’u 7-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken, Bursaspor sahasında Bilecik Söğütspor’u ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Maçın gol perdesi 18. dakikada Tayfun Aydoğan’ın kaydettiği golle açıldı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 52. dakikada Furkan Emre Ünver ile farkı ikiye çıkardı. 56. dakikada Emrehan Gedikli üçüncü golü atarken, 58. dakikada Hamza Gür’ün golüyle durum 4-0 oldu.

71. dakikada Sertaç Çam’ın golüyle fark beşe çıktı. 81. dakikada Söğütsporlu Mümin Mutlu’nun kendi kalesine gönderdiği top skoru 6-0 yaptı. 89. dakikada ise Hakkı Türker, penaltıdan dönen topu tamamladı ve mücadeledeki son golü kaydetti.



Bursaspor, bu sonuçla Türkiye Kupası’nda üst tura adını yazdırdı ve ortaya koyduğu futbolla taraftarını mest etti.