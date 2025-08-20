Fabrizio Romano duyurdu: City kabul etti, Galatasaray resmen devrede

Manchester City ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından Galatasaray’ın Manuel Akanji için yaptığı teklif kabul edildi. Sarı-kırmızılılar 17-18 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı ve şimdi Akanji ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Leroy Sane ve Victor Osimhen’in ardından gözünü Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji’ye çevirmişti. Son iki günde artan temaslarla birlikte taraflar anlaşmaya vardı.

ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. 17-18 milyon Euro civarındaki bonservis bedeliyle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, artık Akanji ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak.

OSIMHEN’DEN DESTEK

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in, İsviçre asıllı savunmacı Akanji ile görüştüğü ve transfer için kendisine telkinlerde bulunduğu da ortaya çıktı.