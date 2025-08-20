Fabrizio Romano duyurdu: City kabul etti, Galatasaray resmen devrede

Galatasaray, Manchester City ile Manuel Akanji transferi için anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar şimdi yıldız stoperle sözleşme masasına oturacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fabrizio Romano duyurdu: City kabul etti, Galatasaray resmen devrede
Yayınlanma:

Manchester City ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından Galatasaray’ın Manuel Akanji için yaptığı teklif kabul edildi. Sarı-kırmızılılar 17-18 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı ve şimdi Akanji ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Leroy Sane ve Victor Osimhen’in ardından gözünü Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji’ye çevirmişti. Son iki günde artan temaslarla birlikte taraflar anlaşmaya vardı.

ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City, Galatasaray’ın teklifini kabul etti. 17-18 milyon Euro civarındaki bonservis bedeliyle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, artık Akanji ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak.

OSIMHEN’DEN DESTEK

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in, İsviçre asıllı savunmacı Akanji ile görüştüğü ve transfer için kendisine telkinlerde bulunduğu da ortaya çıktı.

Antalya’da rüşvet soruşturması büyüyor! Gökhan Böcek adliyeye sevk edildiAntalya’da rüşvet soruşturması büyüyor! Gökhan Böcek adliyeye sevk edildiGündem
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandıİBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandıGündem
Galatasaray transfer manchester city
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?