Galatasaray, Az Alkmaar’a konuk olacak

Avrupa’daki performansını üst seviyede tutan sarı-kırmızılılar, grubundaki 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, rakiplerinin aksine Avrupa’da gösterdiği başarılı oyunla adından söz ettiriyor.

Öte yandan, AZ Alkmaar ise Avrupa Ligi’ndeki 4 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Hollanda temsilcisi, gruptaki diğer takımlar karşısında zorlanmasına rağmen, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

YUNUS AKGÜN’ÜN AVRUPA’DAKİ IŞILTISI

Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçta da gol atmayı başardı. PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham’a birer gol kaydeden Yunus, Avrupa sahnesinde de ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Süper Lig’de 2 gol atan genç futbolcu, takımının hücum hattında önemli bir rol üstleniyor ve AZ Alkmaar karşısında da gol atmayı hedefliyor. Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray’ın en önemli silahlarından biri olan Akgün, Avrupa’daki başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak istiyor.

GALATASARAY, SON 14 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta mağlubiyet görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 12 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir istikrar yakaladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç ve Süper Lig’de 10 maç oynayarak yoluna devam etti. 14 maçta aldığı sonuçlarla Avrupa ve ligdeki hedeflerine adım adım yaklaşan Galatasaray, bu serisini sürdürmek için AZ Alkmaar karşısında galip gelmek istiyor.

ICARDI, JAKOBS, SALLAI VE KAAN AYHAN KADRODA YOK

Galatasaray’da, sakatlıkları devam eden oyuncular nedeniyle eksik isimler bulunuyor. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs ve milli futbolcu Kaan Ayhan, Hollanda’da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, yaz transfer döneminin sonrasında transfer edilen Roland Sallai, UEFA’ya kadrosu bildirildikten sonra geç bir transfer olduğu için AZ Alkmaar maçında kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi’nde büyük başarılar elde etti ve 2009’dan bu yana Türk teknik direktörler arasında en fazla galibiyet alan isim oldu. Son olarak Tottenham’ı mağlup ederek bu başarıyı pekiştiren Buruk, yarınki AZ Alkmaar karşısında da galip gelerek UEFA Avrupa Ligi’ndeki galibiyet sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor. Buruk, ekibinin deplasmandan galibiyetle dönmesi için her türlü stratejiyi devreye sokacak.

AZ ALKMAAR: GENÇ BİR KADRO VE ZORLU RAKİP

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ederken, aynı zamanda Hollanda Eredivisie’de de zorlu bir sezon geçiriyor. Ligde 14. hafta öncesinde 20 puanla 6. sırada bulunan AZ Alkmaar, 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hollanda temsilcisi, özellikle genç futbolcularla dikkat çekiyor. Takımda altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi genç yetenekler, bu sezon Avrupa Ligi’nde şans buldu ve takımın yaş ortalamasını 23,7’ye düşürdü.

Hollanda temsilcisinin genç kadrosu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer ekipler arasında en düşük yaş ortalamasına sahip.

Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanından 3 puanla ayrılarak Avrupa Ligi’ndeki liderlik yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Grubun zirvesine çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki namağlup unvanını sürdürme amacında.