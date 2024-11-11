Genç satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'de!

Türkiye Satranç Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Ediz Gürel, Karadağ'ın Petrovac kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Genç yaşına rağmen Ediz, canlı dünya sıralamasında 95. sıraya yükseldi.