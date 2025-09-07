MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN Türkiye – İspanya maçı CANLI İZLE Türkiye – İspanya maçı nereden izlenir?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan mücadeleye dair tüm detaylar merak ediliyor.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı.

MAÇ BİLGİSİ

Türkiye – İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele TV8’den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE–İSPANYA MAÇININ 11’LERİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Konya’da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11’i belli oldu.

Türkiye’nin ilk 11’i:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Yunus, Kenan.

İspanya’nın ilk 11’i:

Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.