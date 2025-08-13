PSG - Tottenham maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa’da PSG ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İşte canlı yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler…

UEFA Süper Kupa heyecanı bu akşam dev bir maçla yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma, 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus

