PSG - Tottenham maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa heyecanı bu akşam dev bir maçla yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma, 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus