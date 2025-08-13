PSG - Tottenham maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Süper Kupa’da PSG ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İşte canlı yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler…
Yayınlanma: Güncellenme:
UEFA Süper Kupa heyecanı bu akşam dev bir maçla yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.
MUHTEMEL 11’LER
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus