Real Madrid - Levante MAÇ ÖZETİ! Real Madrid, Levante karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı

Karşılaşma deplasmanda oynandı; Real Madrid, 6’da 6 yaparak ligde liderliğini sürdürdü.



İlk yarıda üstünlüğü kuran taraf Real oldu: 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono ile fileleri havalandırdı.



54. dakikada Karl Etta Eyong, Levante adına farkı bire indirdi.



Ancak Madrid durmadı: Kylian Mbappé, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle skoru belirledi.

Maçın sonunda Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Levante bu sonuçla 4 puanda kalırken, Real Madrid puanını 18’e çıkardı.

