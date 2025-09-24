Real Madrid - Levante MAÇ ÖZETİ! Real Madrid, Levante karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı
İspanya LaLiga’nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante’yi 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler ilk 11’de sahaya çıktı.
Karşılaşma deplasmanda oynandı; Real Madrid, 6’da 6 yaparak ligde liderliğini sürdürdü.
İlk yarıda üstünlüğü kuran taraf Real oldu: 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono ile fileleri havalandırdı.
54. dakikada Karl Etta Eyong, Levante adına farkı bire indirdi.
Ancak Madrid durmadı: Kylian Mbappé, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle skoru belirledi.
Maçın sonunda Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Levante bu sonuçla 4 puanda kalırken, Real Madrid puanını 18’e çıkardı.