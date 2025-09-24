Real Madrid - Levante MAÇ ÖZETİ! Real Madrid, Levante karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı

İspanya LaLiga’nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante’yi 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler ilk 11’de sahaya çıktı.

Karşılaşma deplasmanda oynandı; Real Madrid, 6’da 6 yaparak ligde liderliğini sürdürdü.

İlk yarıda üstünlüğü kuran taraf Real oldu: 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono ile fileleri havalandırdı.

54. dakikada Karl Etta Eyong, Levante adına farkı bire indirdi.

Ancak Madrid durmadı: Kylian Mbappé, biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle skoru belirledi.
Maçın sonunda Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Levante bu sonuçla 4 puanda kalırken, Real Madrid puanını 18’e çıkardı.

Bir milyardan fazla kişinin gördüğü o manzara fotoğrafı aslında nerede çekildi? İşte şaşırtan gerçek
Macron ve Trump arasında Filistin krizi: Hayatım boyunca İsrail'in tarafında oldum
İş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltında
