Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda? Tottenham-Manchester United maçı canlı izle

Premier Lig ekipleri, Avrupa kupalarında bugüne kadar yalnızca bir kez karşılaşmıştı. Bu kez finalde karşı karşıya gelecek iki takım da kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Manchester United, 1, Tottenham ise 2 kez bu kupayı kazandı.

Muhtemel 11’ler:

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Sarr, Johnson, Son, Solanke

Manchester United: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Diallo, Fernandes, Höjlund

📌 Avrupa’daki Final Yolculukları:

Tottenham'ın Avrupa geçmişi:

İngiliz temsilcisi Tottenham, UEFA Kupası’nı ilk kez 1971-1972 sezonunda kazandı. Finalde Wolverhampton’ı geçerek zafere ulaşan Londra ekibi, ikinci kupasını ise 1983-1984 sezonunda Anderlecht’i penaltılarla mağlup ederek kazandı.

Manchester United’ın final tecrübesi:

Kırmızı Şeytanlar, UEFA Avrupa Ligi’ni 2016-2017 sezonunda Ajax’ı 2-0 mağlup ederek kazandı. 2021’de Villarreal’e karşı oynadıkları finalde ise penaltılarda 11-10 yenilerek kupayı kaçırdı.

🔁 Avrupa’da tek eşleşme:

İki takım Avrupa kupalarında daha önce yalnızca 1963-1964 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nda karşılaştı. Tottenham evinde 2-0 kazanmasına rağmen rövanşta Manchester United, rakibini 4-1 yenerek tur atladı.

🏆 Kupayı kazanan takımlar (seçme liste):

7 kez: Sevilla

3 kez: Juventus, Inter, Liverpool, Atletico Madrid

2 kez: Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Porto, Parma

1 kez: Manchester United, Galatasaray, Ajax, Feyenoord, Atalanta, Villarreal, Zenit, Shakhtar Donetsk

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002