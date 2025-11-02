1 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇ EKRANI: En çok hangi dizi izlendi? TOTAL, AB ve ABC1’de zirve kimin?

1 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım merak konusu oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
1 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇ EKRANI: En çok hangi dizi izlendi? TOTAL, AB ve ABC1'de zirve kimin?
Yayınlanma: Güncellenme:

REYTİNG YARIŞI NEFES KESTİ

1 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Haftanın yorgunluğunu ekran karşısında atan izleyiciler, reyting sisteminin üç ana ölçüm kategorisi olan TOTAL, AB ve ABC1’de farklı yapımlara yöneldi.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA GÜNCELLENECEK

1 Kasım 2025 tarihine ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. TOTAL, AB ve ABC1 sıralamaları açıklandığında bu sayfada yer alacak.

reyting sonuçları en çok
