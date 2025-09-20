Aşk ve Gözyaşı tek parça full izle Aşk ve Gözyaşı 1. bölüm izle

Aşk ve Gözyaşı oyuncu kadrosu isimleri ve konusu, 1. bölümle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Hande Erçel ve Barış Arduç’un yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Engin Erden otururken, senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alıyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel bulunuyor. Dizide Barış Arduç Selim karakterine, Hande Erçel ise Meyra karakterine hayat veriyor. Duygusal derinliği ile ön plana çıkacak dizi, sürprizlerle dolu bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

Aşk ve Gözyaşı’nın gerçek hikaye olup olmadığı da merak konusu oldu. İşte diziye dair tüm detaylar…

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU VE HİKAYESİ

Yeni sezonda izleyiciyle buluşan Aşk ve Gözyaşı, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim’in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor. Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değiştiriyor. İkili sancılı ve dokunaklı bambaşka bir yolculuğa çıkıyor.

Selim ve Meyra’nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşüyor. Artık aynı evde yaşayan iki yabancıya dönen ikili, kopma noktasına gelir. Ancak hayatın onlara sunduğu yeni gelişmeler, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şans olacaktır. Dizi, romantik olduğu kadar dramatik bir hikâyeyi ekranlara taşıyarak hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini anlatıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Barış Arduç – Selim Keskin

Hande Erçel – Meyra Aksel Keskin

Şenay Gürler – Yeliz Aksel

Ali İpin – Çetin Aksel

Sanem Çelik – Dilşah Yıldırım

Senan Kara – Zuhal Aksel

Feri Baycu Güler – Menekşe Keskin

Kubilay Tuncer – Aziz Aksel

Öznur Serçeler – Sema Tunalı