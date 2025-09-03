AFAD açıklama yaptı: Karabük ve Kastamonu yangınlarında son durum ne?

Karabük ve Kastamonu’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. AFAD, yangınlara 26 hava aracı, 565 kara aracı ve 1897 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

AFAD açıklama yaptı: Karabük ve Kastamonu yangınlarında son durum ne?
Yayınlanma:

Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. AFAD, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

AFAD’ın açıklaması şu şekilde:

“Karabük ve Kastamonu İllerimizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, yangınla mücadele çalışmalarının koordinasyonuna destek sağlamak üzere beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör, Satın Alma ve Mali Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Doğukan Mızrak ve İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Davut Şahin ile birlikte bölgeye intikal etti; Karabük Valimiz Mustafa Yavuz ve Kastamonu Valimiz Meftun Dallı ile görüştü söndürme çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu, yangının meydana geldiği alanlarda incelemeler yaptı, bilgiler aldı.

Orman teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında;

🚁 26 hava aracı
🚒 565 kara aracı
👤 1897 personel

ile yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

