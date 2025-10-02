AFAD duyurdu: Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi’nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 2 Ekim 2025 saat 17.27’de, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Ml), derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Depremin merkez üssü Marmaraereğlisi’ne 17,05 kilometre mesafede, 40.81417 kuzey enlemi ve 27.92806 doğu boylamı olarak ölçüldü.