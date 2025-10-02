AFAD duyurdu: Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, 2 Ekim 2025 saat 17.27’de, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Ml), derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü Marmaraereğlisi’ne 17,05 kilometre mesafede, 40.81417 kuzey enlemi ve 27.92806 doğu boylamı olarak ölçüldü.

Naci Görür'den açıklama! Beklenen Marmara depremi maalesef olacakNaci Görür'den açıklama! Beklenen Marmara depremi maalesef olacakYurt
Narin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildiNarin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildiGündem
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma cinayet büroya devredildi! İşte kritik nedenlerŞarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma cinayet büroya devredildi! İşte kritik nedenlerGündem
tekirdağ deprem
Günün Manşetleri
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
"Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Soruşturma cinayet büroya devredildi! Soruşturma cinayet büroya devredildi!