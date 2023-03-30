Avcılar'da akıl almaz kaza: Otomobil iş yerine çarptı

Avcılar'da, sokaktan D-100 yan yola çıkan otomobil, bir başka otomobilin çarpması sonucu savrularak iş yerine çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, pazar günü akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Sokak'tan D-100 Karayolu yan yola girmeye çalışan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 CLS 725 plakalı otomobil, yan yoldaki bir aracın yol vermesi üzerine hareket etti. Bu sırada yan yoldan hızla gelen bir otomobil, sokaktan çıkan otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulduktan sonra yol kenarındaki kombi bayisinin kepenklerine çarptı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi Çağatay Öztürk, “İftar saatine yakın olduğu için buradan geçen kimsenin olmaması, olası bir yaralanmanın da önüne geçti. Tek sevindiğim nokta o oldu" dedi.

Kaynak: DHA

# avcılar # kaza

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