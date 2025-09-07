Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem! AFAD büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.03’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 6,93 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.