Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem! AFAD büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.03’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,93 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem! AFAD büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.03’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 6,93 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

