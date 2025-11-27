Büyükçekmece’de korkutan patlama: Bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor

Büyükçekmece’nin Ulus Mahallesi’nde elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda küçük çaplı yangın oluştu. Çevrede kısa süreli paniğe yol açan olayın ardından mahallenin bazı noktalarında elektrik kesintisi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Patlamada yaralanan olmadı. Elektrik firması ekipleri bölgede onarım ve kontrol çalışması yaptı.