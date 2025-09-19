Eniştesini bıçaklayarak öldürmüştü: Cinayet davasında ilk karar açıklandı

Olay 13 Ekim 2024’te Bağcılar’da yaşandı. İki çocuk babası Murat Akkuş (40), eşinin abisi Celal Korkmaz (40) ile kira meselesi yüzünden tartışmaya girdi. İddianameye göre aynı aile apartmanında oturan ikili arasında, Korkmaz’ın kira ödememesi, Akkuş’un ise ödeme yapması nedeniyle uzun süredir gerilim yaşanıyordu. Bu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavga sırasında Celal Korkmaz, yanında getirdiği bıçakla Murat Akkuş’u sırtından yaraladı. Olay sonrası çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Akkuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMADA SANIK SAVUNMA YAPTI

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Celal Korkmaz, müşteki aile ve taraf avukatları katıldı. Sanık Korkmaz ifadesinde, eniştesiyle kira meselesi yüzünden sık sık tartıştıklarını belirtti.

Korkmaz, “Murat bana omuz atardı, ‘seni öldüreceğim’ derdi. Olay günü de bana ‘ya seni ya kendimi öldüreceğim’ dedi. Eşim onun elinde bıçak gördüğünü söyledi. Ben de korktuğum için yanıma bıçak aldım. Konuşmaya çalışırken bana yumruk attı, burnum kırıldı. Panikle bıçağı salladım ama nereye denk geldiğini bilmiyorum” diye konuştu.

Sanığın bu sözleri salonda bulunan Akkuş’un yakınlarının tepkisine yol açtı. Müşteki aile sinir krizi geçirirken, avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SAVCIDAN MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Celal Korkmaz’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik hükümleri uygulanarak ceza 15 yıl hapse indirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akkuş ve Korkmaz’ın kira yüzünden tartıştıkları, birbirlerini darp ettikleri, Korkmaz’ın yanında taşıdığı bıçakla Akkuş’u sırtından yaraladığı belirtildi. Akkuş’un hastanede hayatını kaybettiği, Korkmaz’ın ise olay sonrası ambulans çağırdığı kaydedildi.

İddianamede, sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.