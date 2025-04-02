Hasta taşıyan ambulans takla attı

Bursa'da, Mudanya Yolu Güzelyalı Kavşağı yakınlarında bir ambulans, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hasta taşıyan ambulans takla attı
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Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek için yola çıkan ambulans, yağışın etkisiyle kayarak devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek kazazedelere yardım etmeye çalıştı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen ambulans çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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