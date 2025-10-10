Hatay’da emekçi kadınlar kendi kooperatiflerini kurdu! Ürünleri yurtdışına gönderiyorlar

Hatay’ın Erzin ilçesinde emekçi kadınlar, el emeğiyle ürettikleri yöresel ürünleri ekonomiye kazandırıyor. “Erzin Kadın Eli Kooperatifi”ni kuran kadınlar, hem iş sahibi oldu hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Narenciye üretiminde önemli merkezlerden biri olan Erzin’de kadınlar, özellikle mandalina başta olmak üzere narenciye ürünlerinden reçel, lokum, kurutmalık ve doğal gıda çeşitleri üretiyor. Kadınların elinden çıkan bu ürünler, hem iç piyasada hem de yurtdışında ilgi görüyor.

Kooperatifin kurucu başkanı Nagihan Güner, kadınlara istihdam sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Güner, hedeflerinin üretimi büyütmek ve daha çok kadına destek olmak olduğunu belirtti.

Hamarat ellerin hazırladığı doğal ürünler, hem bölge halkının hem de tüketicilerin beğenisini topluyor. Hataylı kadınlar, kendi ayakları üzerinde durarak üretimin gücünü bir kez daha göstermeyi başardı.