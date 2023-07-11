İstanbul'da suç örgütüne operasyon! Suç örgütü lideri gözaltına alındı

53 farklı suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon yapıldı. Adresler didik didik arandı.

İstanbul’da merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Muhammet Kartay’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Kartay’ın yaptığı suç örgütünün, silah zoruyla kişileri alıkoyma ve silah zoruyla senet imzalatma eylemlerini tanımlamak için "Masayı kurduk", eylemlerini gerçekleştirdikten sonra ise "Operasyonu yaptık, payımız dağıtıldı" şeklinde şifreli konuştukları belirlendi.

Çete üyelerinin şans ve bahis oyunları oynayan kişileri ağlarına düşürerek, tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları, mağdurlara yüksek meblağlı, boş senetler imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kişilerden tehdit, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda para aldıkları, böylece çok sayıda kişiyi borçlandırdıkları tespit edildi.

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından yapılan operasyonda örgüt lideri Muhammet Kartay’ın da aralarında bulunduğu toplam 51 kişi gözaltına alındı.