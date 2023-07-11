Sel felaketlerinin zararı büyük oldu! Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında...

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli çıkışında toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması yaptı.

Abant çıkışından Kaynaşlı Gişeleri'ne kadarki yaklaşık 23 kilometrelik güzergahın uzun süre kapalı kaldığı yolda ulaşım normale döndü.

Ordu'da sağanak 2 gün boyunca aralıklarla devam etti. Vali Tuncay Sonel, sağanak nedeniyle mahsur kalan 47 kişinin bulunduğu yerlerden tahliye edildiğini söyledi.

Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından su altında kalan köydeki vatandaşlar, evlerindeki eşyalarını tahliye etti.

Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, su altında kaldı. Yaklaşık 800 vatandaşın yaşadığı köyde nerdeyse tüm evleri su bastı. 1 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve sal yardımıyla güvenli bölgelere çıktı.

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından taşan Melen Nehri yakınındaki tarım arazilerini su bastı. Bölgedeki bazı evlerin alt katında zarar oluştu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 5 ev ve bazı iş yerleri ile okul bahçelerini su bastı.

İlçede akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, su taşkınları yaşandı.

Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı.