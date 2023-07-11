Mardin'de halk DEDAŞ'ı mahkemeye verdi! Elektrik kesintileri vatandaşın canına tak etti

Mardin'de yurttaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hava sıcaklığının 40 dereye yakın olduğu bölgede vatandaşlar mağdur oluyor. Çiftçilerse tam sulama zamanı elektrik kesintilerinin üretime zarar verdiğini söylüyor.

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Elektrik kesintilerine dur demek için adliyenin yolunu tuttular. Mardinli yurttaşlar daha çok mağdur olmamak için hakkını yargıda aradı.

Sık sık yaşanan kesintiler vatandaşın canına tak etti.

Yaklaşık bini aşkın yurttaş gün boyu Kızıltepe Adliyesine giderek şikayet dilekçesini Cumhuriyet Savcısına verdi.

Elektrik kesintileri vatandaşı ve üretim yapan çiftçiyi mağdur ediyor, zarara uğratıyor.

Üreticiler tam sulama zamanı kesinti yapıldığına dikkat çekiyor.

DEDAŞ ise bakım yapıldığı için kesinti yaşandığını öne sürüyor. Mahkeme bakım nedeniyle yapılacak kesintilerin 3 saati aşmaması yönünde karar aldı.

Bölge halkı DEDAŞ'ın denetlenmesini istiyor.

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