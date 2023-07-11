Mardin'de halk DEDAŞ'ı mahkemeye verdi! Elektrik kesintileri vatandaşın canına tak etti

Elektrik kesintilerine dur demek için adliyenin yolunu tuttular. Mardinli yurttaşlar daha çok mağdur olmamak için hakkını yargıda aradı.

Sık sık yaşanan kesintiler vatandaşın canına tak etti.

Yaklaşık bini aşkın yurttaş gün boyu Kızıltepe Adliyesine giderek şikayet dilekçesini Cumhuriyet Savcısına verdi.

Elektrik kesintileri vatandaşı ve üretim yapan çiftçiyi mağdur ediyor, zarara uğratıyor.

Üreticiler tam sulama zamanı kesinti yapıldığına dikkat çekiyor.

DEDAŞ ise bakım yapıldığı için kesinti yaşandığını öne sürüyor. Mahkeme bakım nedeniyle yapılacak kesintilerin 3 saati aşmaması yönünde karar aldı.

Bölge halkı DEDAŞ'ın denetlenmesini istiyor.