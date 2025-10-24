İzmir'de aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Mehmet Avcı, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, Muratbey Mahallesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Mehmet Avcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Hatice Avcı (54) ve babası Şadi Avcı (67) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Avcı, yanında bulunan tabancayla önce annesine ve babasına, ardından kendisine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından anne, baba ve oğlun cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.