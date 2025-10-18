İzmir’de su krizi büyüyor! Altı barajdan üçü kurudu

İzmir’de kuraklık nedeniyle içme suyu sağlayan altı barajdan üçü tamamen kurudu. Balçova Barajı da devre dışı kalırken, Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,58’e kadar düştü. İZSU, su kesintileri ve kademeli ücret uygulamalarıyla tasarruf önlemlerini sürdürüyor

İzmir’de su krizi büyüyor! Altı barajdan üçü kurudu
İzmir’de kuraklık etkisini artırıyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi.

ALAÇATI, KUTLU AKTAŞ VE GÖRDES’İN ARDINDAN BALÇOVA DA KURUDU

İçme suyu sağlayan Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajlarının ardından tamamen kurudu. Böylece İzmir’deki altı barajdan üçü işlevsiz hale geldi.

Kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,58, Ürkmez Barajı’nda yüzde 3,64, Güzelhisar Barajı’nda ise yüzde 47,7 olarak ölçüldü.

İZSU’DAN YENİ TEDBİRLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 15 yıldır içme suyu alınmayan Güzelhisar Barajı ile yenilenen Sarıkız, Göksu ve Halkapınar kuyularından su temin etmeye devam ediyor.

Kurum, yağışlı döneme kadar su rezervlerinin korunması amacıyla yeni önlemleri uygulamaya koydu. 2 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintileri, park ve bahçe sulamalarına sınırlama, fazla su kullanan abonelere kademeli tarife gibi uygulamalarla su tüketimi azaltılmaya çalışılıyor.

Yetkililer, İzmir’in içme suyu rezervinin kritik seviyeye indiğini belirterek vatandaşları dikkatli kullanıma çağırdı.

