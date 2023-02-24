Kahramanmaraş depremlerinde hayvanlar da kurtarıldı

Diyarbakır'da, merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, hayvansever grupların içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.



Yıkım çalışmasının durdurulmasının ardından dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edildi. Vinç aracılığıyla 4. kattaki kedi yakalandı. Çalışmalar sonucunda 8 kedi kurtarıldı.



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise yıkılan ahırın enkazından iki koyun, depremin 17. gününde askerlerin yardımıyla canlı çıkarıldı.



Koyunlar, ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.



Hatay'ın Yayladağı ilçesi Sebeboba Mahallesi'nde yıkılan bir evin altındaki ahırda mahsur kalan 6 koyun, 17 gün sonra kurtarıldı.



Hayvanları kurtarmak için betonu delen ekipler, 6 koyunu bulundukları yerden çıkardı.



Antakya Aşağıoba Köyü'nde Gölcük Belediyesi ekipleri ise, enkaz altından bir ineği 17. günde sağ olarak çıkarttı.



Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.