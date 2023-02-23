Deprem bölgesinde gıda denetimleri ne durumda?

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgelerinde gıda kontrolleri yapıyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde hizmet veren, gıda üretim ve dağıtım yerlerinde denetimler sürüyor.



Bakanlığa bağlı 13 bin 673 personel ve 4 bin 743 makine-ekipman, deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma dahil birçok alanda çalışma yapıyor.



Bölgedeki personelden 1021'i de depremzedelere sunulan beslenme hizmetlerinin uygunluğunu denetlemek üzere gıda ve kontrol çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, ekipler, deprem bölgesinde bugüne kadar 10 bin 909 gıda denetimi yaptı.



Bu denetimlerin 4 bin 257'si ekmek üretim yerlerine, 2 bin 353'ü gıda depolarına, 2 bin 68'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, 1803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadırkentlere, 370'i de yardım tırlarına yönelik gerçekleştirildi.



Alınan 58 ihbar-şikayet üzerine de ekipler gerekli kontrolleri yerine getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşların güvenli gıdaya erişimi amacıyla tedbir almanın yanı sıra bu illerde kurduğu 71 seyyar mutfakla depremzedelere sıcak yemek, su, süt, meyve suyu ve ekmek dağıtımı da yapıyor.