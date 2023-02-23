Depremzedelere yardım süreci nasıl işliyor?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan ise çadırlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yapılan yardım çalışmaları sürüyor.

KÜLTÜR TURİZM BAKAN YRD. A. MİSBAH DEMİRCAN ANLATTI

Yapılan çalışmaları yerinden takip etmekte olan Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir, Kültür Turizm Bakan Yrd. Ahmet Misbah Demircan'a sürecin işleşiyle ilgili sorular yöneltti.

Demircan şunları söyledi: