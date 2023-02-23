Depremzedelere yardım süreci nasıl işliyor?

Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir Adıyaman'da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan alanlardan birindeydi. Ekrem Demir Kültür Turizm Bakan Yrd. Ahmet Misbah Demircan'a sordu, Demircan cevapladı.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan ise çadırlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yapılan yardım çalışmaları sürüyor.

KÜLTÜR TURİZM BAKAN YRD. A. MİSBAH DEMİRCAN ANLATTI

Yapılan çalışmaları yerinden takip etmekte olan Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir,  Kültür Turizm Bakan Yrd. Ahmet Misbah Demircan'a sürecin işleşiyle ilgili sorular yöneltti. 

Demircan şunları söyledi:

- Büyük bir felaketin içerisindeyiz bu felakette doğrudan mağdur olmuş depremzede 20 bin bina var. Bu binalarda on binlerce insan var.Dolayısıyla akut çalışmalarından sonra insanlara destek olmak en büyük görevimiz.Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun yüzlerce tır gönderdiler onların emanetleri bizim emanetlerimiz o emanetleri de sahiplerine eşit şekilde dağıtmak bizim vazifemiz. Buradaki sosyal markette vatandaş gelip ne ihtiyacı varsa seçebiliyor ama öte yandan adaletli bir dağıtım olabilmesi adına da dikkat etmekteyiz. 

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