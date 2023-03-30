Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı Ericek Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Ericek Mahallesi sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.

Mahallede 100 binanın olduğunu, 50'sinin yıkıldığını, yıkılmayanların da ağır hasarlı olduğunu anlatan Kaya, "Yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen evlerimiz yıkık, yıkılmayanlar temizlenecek." dedi.

Gelecek hafta afet evlerinin yapılmaya başlayacağını, mahalleye dönüşlerin başladığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu: