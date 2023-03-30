Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak

Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi esnafı, konteyner dükkanlarda hizmet verecek.

Son Güncelleme:

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı Ericek Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Ericek Mahallesi sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.

Mahallede 100 binanın olduğunu, 50'sinin yıkıldığını, yıkılmayanların da ağır hasarlı olduğunu anlatan Kaya, "Yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen evlerimiz yıkık, yıkılmayanlar temizlenecek." dedi.

Gelecek hafta afet evlerinin yapılmaya başlayacağını, mahalleye dönüşlerin başladığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

- Dönüşler başladığı için köy halkı perişan olmasın diye marketler açılıyor. Esnaf kefaletimiz, belediye başkanımız yardımcı oldu bu konteynerleri gönderdiler. Yakın bir zamanda faaliyet gösterecek. 15 tane konteyner dükkan geldi. Şu an ilk ihtiyaç market. Buranın 6 bin 500 - 7 bin nüfusu var. Bir hareketlilik olsun, gelen kimse mağdur olmasın, aradığı ihtiyaçları bulabilsin diye bu marketler en hızlı şekilde açılacak. Bahçe işleri, çilek işleri de başladığı için halk dönmeye başladı. Herkes bağına bahçesine bakacak. Hayat devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # deprem # konteyner # iş yeri

Benzer Videolar

Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı! Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı!
Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Et fiyatları neden artıyor? Et fiyatları neden artıyor?
İstanbul'da kar sürprizi! İstanbul'da kar sürprizi!
Ankara beyaza büründü Ankara beyaza büründü
Soğuk ve yağışlı hava etkili olacak Soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
1 yılda yeniden ayağa kaldırılacak 1 yılda yeniden ayağa kaldırılacak
Sahte vali okulları tatil etti Sahte vali okulları tatil etti
İlk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı İlk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
Elazığ'da sağanak tarım arazilerini vurdu Elazığ'da sağanak tarım arazilerini vurdu
"300 bin kişi sahada çalışıyor" "300 bin kişi sahada çalışıyor"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (30 MART 2023)
4 "Altılı Masa alet olmayı, Cumhur İttifakı boyun eğmeyi seçti"
5 30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları