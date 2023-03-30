Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı!

Metrobüsün iş makinesi ile parçalanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca tartışma konusu oldu.

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Metrobüsün parçalarının kullanılabileceğini belirtenler yapılan işleme tepki gösterdi. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, parçalama işleminin 'Makine Kimya Endüstrisi' tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının "Makine Kimya Endüstrisi" tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir.

Kaynak: DHA

# Metrobüs # ibb

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