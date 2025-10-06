Konya’da “yan baktın” kavgasında dehşet! 5 yaşındaki çocuk vurularak öldü!

Konya’nın Karatay ilçesinde “yan bakma” tartışması kanlı bitti. Sokakta açılan ateş sonucu 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganların peşinde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Konya’da “yan baktın” kavgasında dehşet! 5 yaşındaki çocuk vurularak öldü!
Yayınlanma: Güncellenme:

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta, saat 20.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine “yan baktığı” iddia edilen 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada, taksideki kişilerden biri yanındaki tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Nedim K. ve Ali T. ile olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan üç şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar varYurt
Kayseri’de acı olay: 3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar ettiKayseri’de acı olay: 3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar ettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 yaşındaki çocuk yan bakma
Günün Manşetleri
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Çok Okunanlar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
Kesinti bu gece başlıyor! Kesinti bu gece başlıyor!
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Bankalarda faiz fırtınası! Bankalarda faiz fırtınası!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları