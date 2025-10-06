Konya’da “yan baktın” kavgasında dehşet! 5 yaşındaki çocuk vurularak öldü!

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta, saat 20.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine “yan baktığı” iddia edilen 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada, taksideki kişilerden biri yanındaki tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Nedim K. ve Ali T. ile olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan üç şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.