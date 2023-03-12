Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı

Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan 102 yıl önce 12 Mart 1921'de yapılan oturumda Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi.



İlk tören Edirnekapı Şehitliği'nde yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da bir anma mesajı geldi. Erbaş mesajında, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.



Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir program düzenlendi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel film gösterildi.



Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı Türkçe, İngilizce ve Arapça okundu. Ayrıca çeşitli alanlardaki yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüller verildi.



Sadece Türkiye'de değil Arnavutluk'ta da unutulmadı Mehmet Akif Ersoy. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Yeniden Anlamak" konulu panel düzenlendi.



Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, konuşmasında Türklerin ve Arnavutların, yüzyıllarca el ele yürümüş ve kader birliği yapmış iki büyük millet olduğunu belirtti:

- Ben de Türk Büyükelçisi olarak Arnavut kökenli milli şairimiz Mehmet Akif'i Arnavutluk'ta anmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sene de 2023 yılında da hem Cumhuriyet'imizin çok önemli bir yıl dönümünü kutlayacağız hem de diplomatik ilişkileri, yani Arnavutluk ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlayacağız.