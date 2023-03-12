Deprem arıcıları da vurdu: "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"

Deprem tüm tarımsal ve hayvansal faaliyetleri de tam anlamıyla vurdu. İşte onlardan biri de arıcılar. Depremde kovanları ciddi şekilde zarar gören arıcılar ayağa kalkmak için uğraşırken devlet yetkililerinden de destek bekliyor

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Türkiye’deki arıcılık sektörünün önemli bir kısmı depremden etkilenen bölgelerde bulunuyor. O illerden biri olan Kahramanmaraş’ta arı kovanlarının neredeyse tamamı yok oldu.

Depremde kovanları zarar gören Kahramanmaraşlı arıcılar üretimini sürdürmek ve yeniden ayağa kalkmak için harekete geçti.

Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül, 500 ton bal üretilen bölgede üretimin yarısının düşeceğini söyledi.

Yeni ihracat bağlantıları kurmak için görüşmeler sürdürdükleri sırada yaşanan depremin tüm projelerini rafa kaldırdığını bildiren Özgül, devlete, arıcılar için destek çağrısı yaptı:

- Çok büyük zarar var. Bu zarar karşılanmazsa arıcılarımız yok olacak. Devletin bize destek vermesi lazım. Dökülen arılarımızın karşılanması lazım. Yem ve kek desteği verilmesi lazım. İlkbahar beslenme şekerinin hibe olarak verilmesi lazım. Canlı arı ve kovan verilmesi lazım. Bu tür şeyler elimize geçerse biz tekrar ayağa kalkarız, ülke ekonomisine katkıda bulunuruz, evimizi geçindiririz. Devlet bizim elimizden tutar. O ümitteyiz. Bir çalışma olduğunu duyduk, sevinçle karşıladık.
# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem # arıcılık # bal üretimi

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