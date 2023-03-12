Deprem arıcıları da vurdu: "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"

Türkiye’deki arıcılık sektörünün önemli bir kısmı depremden etkilenen bölgelerde bulunuyor. O illerden biri olan Kahramanmaraş’ta arı kovanlarının neredeyse tamamı yok oldu.



Depremde kovanları zarar gören Kahramanmaraşlı arıcılar üretimini sürdürmek ve yeniden ayağa kalkmak için harekete geçti.



Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül, 500 ton bal üretilen bölgede üretimin yarısının düşeceğini söyledi.

Yeni ihracat bağlantıları kurmak için görüşmeler sürdürdükleri sırada yaşanan depremin tüm projelerini rafa kaldırdığını bildiren Özgül, devlete, arıcılar için destek çağrısı yaptı: