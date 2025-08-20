Muğla’da fiber tekne battı! 6 kişi kurtuldu, 2 çocuk için arama sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu “Demirhan” isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için sahil güvenlik ve AFAD ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada Ören’den Akbük’e giden fiber teknenin akşam saatlerinde battığını belirterek,



“İlk bilgilere göre teknede 8 kişi bulunuyordu. Bunlardan 6’sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz.” dedi.

