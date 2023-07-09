Muğla'da yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

- Kontrol altında. Muğla İli #Marmaris İlçesinde meydana gelen orman yangını, 12.10 itibari ile kontrol altına alınmıştır. Gayretinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.