Adana'da tırı gelin arabası yaptılar! Görenler yüzündeki şaşkınlığı gizleyemedi

Adana'da alışılmışlığın dışında bir gelin arabası görüldü. Tır şoförlüğü yapan damat, düğününde meslektaşının tırını gelin arabası yaptı.

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Tırı süsledi, eşini yanına aldı. Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Recep Yıldız Adana'da yaşıyor. TIR şoförlüğü yapıyor. Düğününde de mesleğini konuşturdu. Tırı gelin arabası yaptı.

Süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Recep Yıldız, arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde kentte tur atarak gelin Emine Özkan'ın evine gitti.

Babaevinden uğurlanan Özkan, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Düğünün yapılacağı salona hareket ettiler.

Çift gelin arabasının tır olmasından oldukça memnun.

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