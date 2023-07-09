Çiftçinin sesini Ulusal Kanal duyurdu: "Sesimizi duyun köklü çözüm bulun"

Buğday hasadını yapan üretici adeta köşeye sıkıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmıyor, randevu vermiyor. Üretici tüccarın eline düşüyor, buğdayını 6-7 liraya satmak zorunda kalıyor. Mardin'de toplanan üreticiler Ulusal Kanal aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştı. Çiftçiler, "sesimizi duyun köklü çözüm bulun" diye haykırdı.



Buğday hasadını yapan üretici iyi bir sezon geçirmeyi halay ediyordu ancak olmadı.



Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çiftçi iyi verim aldı. Bu kez de buğdayını verecek yer bulamıyor.



Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmıyor, randevu vermiyor. Açıklanan 8 lira 25 kuruş taban fiyat zaten üreticiyi memnun etmemişti.



TMO ve Lisanslı Depoculuk Şirketlerinin depoları dolu. Ürün almıyorlar. Çiftçi zararına satış yapıyor. Borçlu olan ve köşeye sıkışan çiftçi buğday 6-7 liradan satmak zorunda kalıyor.



Çiftçi serbest piyasanın insafına kaldı.



Mardin Kızıltepe'de bir araya gelen çiftçiler seslerini duyurmaya çalıştı.



Kızıltepeli üreticiler Akdoğan TMO şubesinin bir an önce açılmasını ve alım yapmasını istiyor.



