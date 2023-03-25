Osmaniye OSB'deki üretim tam kapasiteye geçti

Üretim çarklarının durmaması için iş başı yaptılar.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde üretim için önemli adımlar atılıyor.



Osmaniye'de, organize sanayi bölgesindeki fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı.



Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül, ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını ifade etti.



