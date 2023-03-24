Konya Büyükşehir Başkanı'ndan dayanışma gösteren ülkelere teşekkür

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44’üncü Genel Kurulu’nda Kahramanmaraş merkezli depremler de konuşuldu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı Uğur İbrahim Altay, dayanışma gösteren ülkelere teşekkür etti.

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44’üncü Genel Kurulu’nda “Krizler Karşısında Şehirlerin ve Bölgelerin Direnci” oturumu da düzenlendi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşma yaptı.

Altay, şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi ve her türlü felakete karşı dirençli politikalar geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Depremde yapılan çalışmaları anlatan Altay, dayanışma gösteren ülkelere teşekkür etti.

# Konya # konya büyükşehir belediyesi # Avrupa Konseyi # Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

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