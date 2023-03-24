Afşin'de 501 konutun yapım sürecine başlandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin de güvenli yeni adreslerinde temeller atıldı. Projenin tüm süreçlerinde etkin rol olan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, projeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş Afşin’in güvenli yeni adresinde temeller atılmaya başlandı.
Mevcut plan üzerinden başlatılarak imar çalışmalarıyla vakit kaybedilmeyen proje için devletin tüm imkânları seferber edildi.
Bölge halkının en kısa sürede çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşması için canla başla çalıştıklarını ifade etti, Mehmet Fatih Güven.
Güven en kısa sürede de binaları tamamlayacaklarını da söyledi.
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