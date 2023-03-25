Perinçek'e imza desteği artarak sürüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

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Hafta sonu da açık olan seçim kurullarında imzalar atıldı.

Antalya'da imza verenlerden bazıları da imza yetmez deyip Vatan Partisi'ne üye oldu. 

İmza veren vatandaşlar Doğu Perinçek'in FETÖ'yü çöpe atan bir lider olduğuna dikkat çekerek Ermeni Soykırımı yalanları ile mücadelesine dikkat çektiler.

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