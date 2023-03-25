Oruç tutan çocuklar iftarda buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşları 8 ile 14 arasında değişen 250 çocuk ile birlikte iftar yaptı. Çocukların iftar yaptığı masaları tek tek gezen Başkan Yazıcı, çocuklara oyuncak hediye etti.

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İlk kez oruç tutan çocuklar iftarda buluştu.

Tuzla’nın 17 mahallesinde ilk kez oruç tutan 8-14 yaş arasındaki 500 çocuk, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte iftar yaptılar.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, oruç tutan çocukların heyecanı bizlere ayrı mutluluk verdiklerini söyledi.

Başkan Yazıcı, çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

# tuzla # oruç # iftar

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