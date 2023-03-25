İlk kez oruç tutan çocuklar iftarda buluştu.



Tuzla’nın 17 mahallesinde ilk kez oruç tutan 8-14 yaş arasındaki 500 çocuk, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte iftar yaptılar.



İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, oruç tutan çocukların heyecanı bizlere ayrı mutluluk verdiklerini söyledi.



Başkan Yazıcı, çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi.