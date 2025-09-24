Şap hastalığı: O ilçe karantinaya alındı

Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının ardından kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçede karantina uygulanmasına karar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler aldı.

KORUMA VE GÖZETİM BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

Hisarcık’a bağlı Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri ile Merkez Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82. Yıl mahalleleri karantina kapsamına alındı.

Ayrıca, Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyü, Simav’a bağlı Kestel köyü ve Gediz’e bağlı Yeşilçay, Kayaköy, Soğuksu, Değirmenköy, Kıran ve Köpenez köyleri de koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, şap hastalığına karşı ilçedeki büyükbaş hayvanların aşılandığını belirtti. Karantinanın, hastalığın seyrine göre ve başka işletmelere bulaşma riski kalmadığında komisyon kararıyla kaldırılacağı ifade edildi.