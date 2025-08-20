Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD duyurdu: 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yaylacık merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

Balıkesir’de gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi Yaylacık bölgesi olduğunu açıkladı.

Saat 01.10’da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 10.6 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: BALIKESİR SINDIRGI’DA BİR DEPREM DAHA!

Balıkesir’de gece yarısı depremler ardı ardına geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde saat 01.14’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, derinliği 5.65 kilometre olarak ölçüldü. Deprem 39.19472° N enlem ve 28.18944° E boylamında kaydedildi.

