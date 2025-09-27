Tokat’ta yavru köpeklerin ölümüyle ilgili inceleme: Kaymakamlıktan açıklama geldi

Tokat’ın Zile ilçesinde iple birbirine bağlı halde ölü bulunan 3 köpek yavrusu sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili başlatılan incelemede köpeklerin saman ipine dolanarak öldüğü açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Tokat’ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış halde 3 yavru köpek ölü bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Akşam saatlerinde Karaşeyh köyünde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya ailesiyle birlikte köydeki evlerine geldi. Evlerinin bahçesinde köpek sesleri duyan Sarıkaya, seslerin geldiği yere gittiğinde iple birbirine bağlanmış 3 ölü yavru köpek ile yanlarında bulunan 3 canlı yavru köpeği gördü. Sarıkaya, hayatta olan yavruları ölülerden ayırarak jandarmaya haber verdi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Zile Kaymakamlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntülerde yavru köpeklerin boğularak öldürüldüğünün iddia edildiği, ancak yapılan incelemede farklı bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin ait olduğu belirlenen Y.Ç. ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 yavru köpeğin saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.’ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 yavru köpek ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yavru köpek
