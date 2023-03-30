Toki Tuzla kurasında sahipler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projesinin İstanbul’da yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla’da başlamıştı. Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 adeti için ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimleri tamamlandı.

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İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nin Tuzla ayağının kura çekimleri tamamlandı.

Kura çekilişine ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konut için ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimlerinin yapıldığını açıkladı:

- 'İlk evim, ilk iş yerim’ projesi kapsamında Türkiye çapında 500 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan büyük bir projenin İstanbul’da yapılacak konutlarının 20 bin 920 adeti Tuzla’da inşa edilecek. İlk kura çekimine de Tuzla’da başlandı. Ayın 16’ında başlayan ve bugün biten kura çekimleri, bin 45 yedek kura çekimi ile tamamlandı. Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla’ya beklediğimizi, İnşallah projenin bitimi ile beraber Tuzla’da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Alt yapısı, standartları, donatıları ile muhteşeme bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul’un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkmış Tuzlamız çok daha fazla bir boyut kazanacak. Şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyorum

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kura çekimlerinin son gününde, Tuzla Marina’ya kurulan kura çadırını ziyaret etti.

# İstanbul # tuzla # toki

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