Tekirdağ’da parfüm fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Fabrika deposunun büyük bir bölümünü saran yangında, patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı. Parfüm şişeleri fabrikanın dışına saçıldı..



Depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları başlatıldı.



