Sahte iş ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı

İstanbul Şişli'de iki çocuk annesi bir kadın sosyal medyada gördüğü 'Evde Paketleme Acentesi' ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı. İlgili firmanın tehditle para istediğini söyleyen mağdur kadın suç duyurusunda bulundu.

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Ayda 7 bin 500 lira kazanma vaadiyle, tam 52 bin lira dolandırıldı. İki çocuk annesi kadın, soluğu savcılıkta aldı.

İstanbul Şişli'de yaşayan Hüsnegül Demirci, 8 Mart tarihinde sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında; evde sabun ambalajlama ilanını gördü. Ayda 7 bin 500 lira ek gelir elde etme ümidiyle, hesapla iletişime geçti:

- İlk başta 350 lira kaparo istediler. Tamam dedim, yolladım IBAN numarasına

Dolandırıcılar, 350 liralık sözde kaparo parasını gönderen Hüsnegül Demirci ile kısa süre içinde yeniden iletişime geçti. Kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle tekrar para talep etti:

- 1.300 Lira… Onu yolladım. Bu kez de tekrar bi kargo ücreti istedi, bu kez daha yüksek bir miktar, 5.000 Liraya yakın..

Böylece Hüsnegül Demirci, kendisine verilen banka hesabına 17 Mart tarihinde 5 parça halinde toplamda 52 bin lira gönderdi:

- Baktım E-Devlet’ten öyle bir var, numarayı girince görünüyor, hem de Maliye Bakanlığı onay belgeli. Bir de bayağı bir ikna edici konuşuyorlar.

Hüsnegül Demirce, tekrar tekrar para isteyen dolandırıcıların, kendisini tehdit ettiğini anlattı:

- Eğer bu parayı yollamazsan sana vergi çıkacak, borç çıkacak, bu kez daha kötü olur, mahkemelerle uğraşırsın, yollamaya mecbursun” dediler bana..

52 bin liralık vurgundan sonra parasının kalmadığına ikna olan dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'yi telefondan engelledi. Dolandırıldığını anlayan Demirci ise, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

# dolandırıcılık

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