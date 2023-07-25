Trabzon'da sağanak ve heyelan! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde görülen kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede toprak kayması yaşanırken, bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

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Trabzon’un Arsin ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Yeşilyalı, Işıklı ve Çubuklu mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti. Çubuklu Mahallesi'nde toprak kayması meydana gelirken, bazı evleri de su bastı.

Trabzon'da sağanak ve heyelan! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı - Resim : 1

Sahil yolunda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, ilçede maddi hasarın büyük olduğunu öyledi.

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