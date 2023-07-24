Van'da kuaför ücretlerine zam! Bir ayda ikinci kez zam yapıldı
Peş peşe gelen zamlar vatandaşı zorluyor. Van'da kuaför ücretlerine 1 ay içerisinde 2. zam geldi. Vatandaşlar zamma tepki gösterirken kuaförler ise gerekçe olarak artan maliyetleri sundu.
Muhammet Emre Tekin
Vergiye, mazota, kiraya zam varda kuaförlere zam yok mu? Van’da kuaför zamlarını inceliyoruz.
Vatandaş, iğneden ipliğe bir çok ürüne gelen zamlara tepkili. Van'da kuaför ücretlerine 1 ay içerisinde 2. zam geldi.
Vatandaşlar zamma tepki gösterirken kuaförler ise gerekçe olarak artan maliyetleri sundu.
Kuaförler de artık artan maliyetler karşısında kar edemiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi