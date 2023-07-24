Van'da kuaför ücretlerine zam! Bir ayda ikinci kez zam yapıldı

Peş peşe gelen zamlar vatandaşı zorluyor. Van'da kuaför ücretlerine 1 ay içerisinde 2. zam geldi. Vatandaşlar zamma tepki gösterirken kuaförler ise gerekçe olarak artan maliyetleri sundu.

Muhammet Emre Tekin Muhammet Emre Tekin
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Vergiye, mazota, kiraya zam varda kuaförlere zam yok mu? Van’da kuaför zamlarını inceliyoruz.

Vatandaş, iğneden ipliğe bir çok ürüne gelen zamlara tepkili. Van'da kuaför ücretlerine 1 ay içerisinde 2. zam geldi.

Vatandaşlar zamma tepki gösterirken kuaförler ise gerekçe olarak artan maliyetleri sundu.

Kuaförler de artık artan maliyetler karşısında kar edemiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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