Van'da kuaför ücretlerine zam! Bir ayda ikinci kez zam yapıldı

Vergiye, mazota, kiraya zam varda kuaförlere zam yok mu? Van’da kuaför zamlarını inceliyoruz.

Vatandaş, iğneden ipliğe bir çok ürüne gelen zamlara tepkili. Van'da kuaför ücretlerine 1 ay içerisinde 2. zam geldi.

Vatandaşlar zamma tepki gösterirken kuaförler ise gerekçe olarak artan maliyetleri sundu.

Kuaförler de artık artan maliyetler karşısında kar edemiyor.